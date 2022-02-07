У Києві вперше провели навчання Сил тероборони, у тренуваннях взяли участь 9 батальйонів

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Навчання проходили, як завжди, у вихідні дні. Зокрема, у суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Тренування пройшли на 10 майданчиках. Учасники вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою і навчалися основних принципів поводження з вибуховими пристроями.





"Крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. За словами інструкторів, за підсумками занять чимало рекрутів висловили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони", - повідомляють у пресслужбі.





Командир 112 окремої бригади, підполковник Олександр Павлій розповів, що в разі провокацій або відкритої агресії сили тероборони будуть готові чинити спротив у кожному районі Києва, на кожному мосту та перехресті.

"Такі ж підрозділи укомплектовують, навчають та готують до розгортання в інших містах та областях країни", - зазначив Павлій.















