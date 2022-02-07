У Києві вперше провели навчання Сил тероборони, у тренуваннях взяли участь 9 батальйонів
У Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, у яких одночасно взяли участь 9 батальйонів, а також близько 80 новачків-рекрутів
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Навчання проходили, як завжди, у вихідні дні. Зокрема, у суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Тренування пройшли на 10 майданчиках. Учасники вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою і навчалися основних принципів поводження з вибуховими пристроями.
"Крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. За словами інструкторів, за підсумками занять чимало рекрутів висловили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони", - повідомляють у пресслужбі.
Командир 112 окремої бригади, підполковник Олександр Павлій розповів, що в разі провокацій або відкритої агресії сили тероборони будуть готові чинити спротив у кожному районі Києва, на кожному мосту та перехресті.
"Такі ж підрозділи укомплектовують, навчають та готують до розгортання в інших містах та областях країни", - зазначив Павлій.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
- 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.
- 27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.
- З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил ТрО, яка відповідатиме на запитання українців. Також штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі.
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