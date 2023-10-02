У Києві з 24 поверху впали дівчина і хлопець, вони загинули на місці
Поліціянти встановлюють обставини падіння дівчини та хлопця з балкона багатоповерхівки в столиці. Вже відомо, що 17-річна сестра та її 18-річний брат випали з 24 поверху
Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, подія сталася 2 жовтня близько 12 години дня на вулиці Микільсько-Слобідська. До поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки перехожі виявили двох осіб без ознак життя.
Повідомляється, що вони розбилися унаслідок падіння з 24 поверху. Попередньо встановлено, загиблі – брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.
Станом на 12:37, на місці працюють слідчо-оперативна група поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики. Поліціянти спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють рідних загиблих.
Правоохоронці дадуть події відповідну правову кваліфікацію після уточнення всіх деталей.
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