У Києві з 24 поверху впали дівчина і хлопець, вони загинули на місці

Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, подія сталася 2 жовтня близько 12 години дня на вулиці Микільсько-Слобідська. До поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки перехожі виявили двох осіб без ознак життя.

Повідомляється, що вони розбилися унаслідок падіння з 24 поверху. Попередньо встановлено, загиблі – брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

Станом на 12:37, на місці працюють слідчо-оперативна група поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики. Поліціянти спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють рідних загиблих.

Правоохоронці дадуть події відповідну правову кваліфікацію після уточнення всіх деталей.