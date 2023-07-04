Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У Києві з початку епідемії зареєстрували 519 637 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 38 725 у дітей від 0 до 17 років – 19 766 хлопчиків і 18 959 дівчаток. Найвищий рівень захворюваності відмічався у лівобережних районах міста: Деснянському, Дарницькому та Дніпровському", - зазначив заступник.

Зазначається, що в столиці госпіталізували 48 674 хворих на COVID-19 (9,3% від кількості хворих). Також зареєстрували 9 532 летальних випадки (1,8%). Водночас одужали — 510 057 хворих. Поворозник також додав, що за час пандемії захворіли 11 408 медичних працівників.

"Коли рідних з тобою немає, то джерелом підтримки ставали медпрацівники. Часто лікарі залишалися з пацієнтами цілодобово. Я вдячний кожному медпрацівникові за цей непростий етап", - наголосив він.

Завершення COVID-карантину в Україні

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус 5 травня оголосив про закінчення пандемії COVID-19.

Незабаром очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, що в Україні можуть незабаром зняти карантинні обмеження, які діяли через пандемію COVID-19. При цьому, за його словами, миттєво скасувати постанову уряду не можна через економічні чинники.

До того ж він наголосив, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей.

У червні цього року Міністерство охорони здоров'я закликало продовжувати вакцинацію, щоб уникнути спалаху інфекції восени, попри зменшення кількість хворих на COVID-19 влітку.

Станом на середину червня в Україні 3 223 164 людини отримали перший бустер проти COVID-19, а 335 065 – другий.

27 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рішення скасувати карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. За його словами, COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.

І вже з 1 липня 2023 року в Україні скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.