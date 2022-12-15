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У Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, у столиці - планові

15 грудня, 2022 четвер
10:12
Суспільство електромережі ЛЕП світло

На Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії, а у столиці - дотримуватимуться оновлених планових графіків

Про це інформує ДТЕК Київські електромережі.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - пише пресслужба.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень в області нині не діятимуть.

Проте у Києві продовжують діяти планові обмеження 

Графіки складатимуться з трьох категорії:

  • Світло є - білий колір на графіку. Це періоди, у які ДТЕК гарантує наявність світла.
  • Світла немає - сірий колір на графіку. Це періоди, у які гарантовано будуть відбуватися відключення енергії для збалансування енергосистеми.
  • Можливі відключення - світло-сірий колір на графіку. Це періоди, у які можуть бути застосовані відключення світла, за умови збільшення дисбалансу в енергосистемі. У ці періоди ДТЕК рекомендує знизити споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

"Важливо пам’ятати. Після того, як з’явилось світло з’явилося після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках", - наголосили в ДТЕК.

З графіками відключень у столиці можна ознайомитися за посиланням.

  • В Укренерго сьогодні, 9 грудня, повідомили, що з 10 жовтня Росія випустила по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і дронів.
  • Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано".
  • Також в Укренерго заявили, що дефіцит в енергосистемі існуватиме впродовж зими.

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