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Головна Наука У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців

У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців

8 червня, 2023 четвер
06:39
Наука Пацієнти лежать на ліжках у відділенні невідкладної допомоги лікарні під час спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) у Шанхаї, Китай, 5 січня 2023 року

У Китаї нові хвилі зараження COVID-19 прогнозують на кожні шість місяців. Але вчені попереджають, що хвилі інфекції несуть ризик появи нових варіантів

Про це повідомляє епідеміолог з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона в Сіетлі Алі Макдад, пише Nature Communications.

"На жаль, нова реальність із цим вірусом - ми матимемо повторні інфекції. Боїмося, що цей вірус створить новий варіант, який зможе конкурувати з нинішніми і є більш серйозним", - сказав вчений. 

Зазначається, що нинішній сплеск коронавірусу викликаний високоінфекційним Omicron під назвою XBB.1.5, який вперше виявили в Індії у серпні 2022 року.

За словами лікаря Наншана Чжуна, щотижня на COVID-19 можуть хворіти до 65 мільйонів людей.

Відомо, що це перша велика хвиля повторного зараження в Китаї після того, як у грудні 2022 року центральний уряд скасував усі заходи контролю COVID-19, що спровокувало широкомасштабний спалах Omicron.

Чжун також повідомив, що Китай вакцинував понад 90% свого населення, а спалах у грудні заразив щонайменше 85% людей. До того ж XBB (Omicron) може уникнути захисту від вакцин і попередніх інфекцій.

"Як тільки він потрапляє в популяцію, XBB поширюється і стає переважаючим варіантом набагато швидше, ніж інші варіанти", - зазначила епідеміолог з Бостонського університету в Массачусетсі Кайоко Шіода.

  • 11 квітня стало відомо, що Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.
  • А з 29 квітня до Китаю можна було потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу, країна більше не вимагає ПЛР-тесту.
  • Японія з 29 квітня також скасувала обмеження на перетин кордону, введені у зв'язку з вірусом COVID-19.
  • Натомість 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19. 
  • Тим часом в Україні Кабінет Міністрів продовжив карантин на всій території країни до 30 червня – через недостатній рівень імунізації населення. Наразі невідомо, чи скасують його раніше. Проте, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, триває підготовка для завершення карантину.

Світ
Китай
Коронавірус
COVID-19
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