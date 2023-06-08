У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців
У Китаї нові хвилі зараження COVID-19 прогнозують на кожні шість місяців. Але вчені попереджають, що хвилі інфекції несуть ризик появи нових варіантів
Про це повідомляє епідеміолог з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона в Сіетлі Алі Макдад, пише Nature Communications.
"На жаль, нова реальність із цим вірусом - ми матимемо повторні інфекції. Боїмося, що цей вірус створить новий варіант, який зможе конкурувати з нинішніми і є більш серйозним", - сказав вчений.
Зазначається, що нинішній сплеск коронавірусу викликаний високоінфекційним Omicron під назвою XBB.1.5, який вперше виявили в Індії у серпні 2022 року.
За словами лікаря Наншана Чжуна, щотижня на COVID-19 можуть хворіти до 65 мільйонів людей.
Відомо, що це перша велика хвиля повторного зараження в Китаї після того, як у грудні 2022 року центральний уряд скасував усі заходи контролю COVID-19, що спровокувало широкомасштабний спалах Omicron.
Чжун також повідомив, що Китай вакцинував понад 90% свого населення, а спалах у грудні заразив щонайменше 85% людей. До того ж XBB (Omicron) може уникнути захисту від вакцин і попередніх інфекцій.
"Як тільки він потрапляє в популяцію, XBB поширюється і стає переважаючим варіантом набагато швидше, ніж інші варіанти", - зазначила епідеміолог з Бостонського університету в Массачусетсі Кайоко Шіода.
- 11 квітня стало відомо, що Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.
- А з 29 квітня до Китаю можна було потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу, країна більше не вимагає ПЛР-тесту.
- Японія з 29 квітня також скасувала обмеження на перетин кордону, введені у зв'язку з вірусом COVID-19.
- Натомість 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
- Тим часом в Україні Кабінет Міністрів продовжив карантин на всій території країни до 30 червня – через недостатній рівень імунізації населення. Наразі невідомо, чи скасують його раніше. Проте, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, триває підготовка для завершення карантину.
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