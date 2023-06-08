У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців

Про це повідомляє епідеміолог з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона в Сіетлі Алі Макдад, пише Nature Communications.

"На жаль, нова реальність із цим вірусом - ми матимемо повторні інфекції. Боїмося, що цей вірус створить новий варіант, який зможе конкурувати з нинішніми і є більш серйозним", - сказав вчений.

Зазначається, що нинішній сплеск коронавірусу викликаний високоінфекційним Omicron під назвою XBB.1.5, який вперше виявили в Індії у серпні 2022 року.

За словами лікаря Наншана Чжуна, щотижня на COVID-19 можуть хворіти до 65 мільйонів людей.

Відомо, що це перша велика хвиля повторного зараження в Китаї після того, як у грудні 2022 року центральний уряд скасував усі заходи контролю COVID-19, що спровокувало широкомасштабний спалах Omicron.

Чжун також повідомив, що Китай вакцинував понад 90% свого населення, а спалах у грудні заразив щонайменше 85% людей. До того ж XBB (Omicron) може уникнути захисту від вакцин і попередніх інфекцій.

"Як тільки він потрапляє в популяцію, XBB поширюється і стає переважаючим варіантом набагато швидше, ніж інші варіанти", - зазначила епідеміолог з Бостонського університету в Массачусетсі Кайоко Шіода.