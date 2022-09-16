У китайському місті Чанша загорівся хмарочос заввишки понад 200 метрів
У місті Чанша 16 вересня загорівся хмарочос China-telecom заввишки понад 200 метрів
Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайське телебачення.
У місті Чанша, столиці південної китайської провінції Хунань, у п'ятницю, 16 вересня, загорівся хмарочос, який належить китайській телекомунікаційній компанії China-telecom.
Зазначають, що будівля заввишки понад 200 метрів горіла з надзвичайною швидкістю.
Пожежу згасили. Про кількість постраждалих не повідомляється.
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