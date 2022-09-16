У китайському місті Чанша загорівся хмарочос заввишки понад 200 метрів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайське телебачення.

У місті Чанша, столиці південної китайської провінції Хунань, у п'ятницю, 16 вересня, загорівся хмарочос, який належить китайській телекомунікаційній компанії China-telecom.

Зазначають, що будівля заввишки понад 200 метрів горіла з надзвичайною швидкістю.

Пожежу згасили. Про кількість постраждалих не повідомляється.