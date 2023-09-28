"У Конституції нічого не сказано про продовження повноважень президента", - нардеп Осадчук назвав причину дискусії про вибори під час воєнного стану

Про це розповів народний депутат України Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".

Відповідно до статті 83 Конституції України, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після скасування воєнного стану.

За словами Осадчука, стосовно дискусії щодо проведення виборів під час війни, ймовірно, виникли певні хвилювання на Банковій. Тому варто звернути увагу на законодавчий порядок політичних процесів.

"Це бажання думати лише про своє персональне майбутнє, але думаю, дуже мало шансів, що в скликанні ВРУ (Верховна Рада України - ред.) підтримають таку ініціативу", - вважає нардеп.

Андрій Осадчук вважає, що за останні 4 роки на Банковій було зроблено дуже багато, щоб знецінювати український парламент.

"На Банковій довго працювали над тим, щоб парламент втрачав свою суб'єктність і виглядав більш як "друкарський станок" ідей самій Банкової, навіть не Кабміну. Тому можливо багатьом це сподобалось", - резюмував народний депутат України.