"У Конституції нічого не сказано про продовження повноважень президента", - нардеп Осадчук назвав причину дискусії про вибори під час воєнного стану
У Конституції України чітко зазначено, що повноваження парламенту продовжуються під час дій воєнного стану, чого не сказано про президента
Про це розповів народний депутат України Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".
Відповідно до статті 83 Конституції України, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після скасування воєнного стану.
За словами Осадчука, стосовно дискусії щодо проведення виборів під час війни, ймовірно, виникли певні хвилювання на Банковій. Тому варто звернути увагу на законодавчий порядок політичних процесів.
"Це бажання думати лише про своє персональне майбутнє, але думаю, дуже мало шансів, що в скликанні ВРУ (Верховна Рада України - ред.) підтримають таку ініціативу", - вважає нардеп.
Андрій Осадчук вважає, що за останні 4 роки на Банковій було зроблено дуже багато, щоб знецінювати український парламент.
"На Банковій довго працювали над тим, щоб парламент втрачав свою суб'єктність і виглядав більш як "друкарський станок" ідей самій Банкової, навіть не Кабміну. Тому можливо багатьом це сподобалось", - резюмував народний депутат України.
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У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
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28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
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У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах.
- Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна програє Росії, якщо проведе вибори під час війни.
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