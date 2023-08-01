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У Краматорську встановили мобільні укриття: де саме

1 серпня, 2023 вiвторок
16:27
Суспільство На фото: укриття у Краматорську

У місті вже встановлено 18 мобільних захисних споруд, які можуть прийняти від 20 до 100 людей. Ще три укриття будуть готові до кінця тижня

Про це інформує Краматорська міська рада.

У Краматорську вводять в експлуатацію мобільні укриття для населення.

Станом на вівторок, 1 серпня, в місті вже працює 18 таких захисних споруд. Для розміщення близько 100 людей на залізничному та автовокзалах. Нині там є 3 укриття.

На фото: укриття у Краматорську

Також на 15 зупинках громадського транспорту для понад 20 жителів. Укриття працюють та мають спеціальне маркування.

На фото: укриття у Краматорську

Фото: Краматорська міська рада

Повідомляється, що ще три укриття будуть введені в експлуатацію до кінця цього тижня.

Пресслужба закликає містян у випадку повітряної тривоги негайно йти в укриття.

На фото: укриття у Краматорську

Фото: Краматорська міська рада

  • 28 липня на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні". Освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. 
  • Станом на 29 липня 2023 року близько 65% закладів освіти в Україні мають укриття. Там може розміститися приблизно 56% учасників освітнього процесу.  
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