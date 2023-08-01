У Краматорську встановили мобільні укриття: де саме

Про це інформує Краматорська міська рада.

У Краматорську вводять в експлуатацію мобільні укриття для населення.

Станом на вівторок, 1 серпня, в місті вже працює 18 таких захисних споруд. Для розміщення близько 100 людей на залізничному та автовокзалах. Нині там є 3 укриття.

Також на 15 зупинках громадського транспорту для понад 20 жителів. Укриття працюють та мають спеціальне маркування.

Фото: Краматорська міська рада

Повідомляється, що ще три укриття будуть введені в експлуатацію до кінця цього тижня.

Пресслужба закликає містян у випадку повітряної тривоги негайно йти в укриття.

Фото: Краматорська міська рада