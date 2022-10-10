У Кременчуцькому районі сили ППО збили ворожу ракету, є постраждалі

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога", – пише він.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.

Також постраждали багато інших областей та міст України. В багатьох з них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.