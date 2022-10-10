У Кременчуцькому районі сили ППО збили ворожу ракету, є постраждалі
Під час вечірньої повітряної тривоги 10 жовтня на Полтавщині у Кременчуцькому районі сили ППО збили російську ракету, від уламків постраждали 3 людини
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога", – пише він.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Також постраждали багато інших областей та міст України. В багатьох з них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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