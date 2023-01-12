У Кремлі підтримали ідею підвищити призовний вік росіян до 30 років

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Аргументація має бути представлена міністерством оборони, у цьому випадку це виключно прерогатива міноборони. Концептуально, справді, цю ідею було підтримано главою держави”, – сказав представник Кремля.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у грудні минулого року на підсумковій колегії відомства за участю Путіна запропонував поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний вік підвищити до 30 років.

Також Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

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