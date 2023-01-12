У Кремлі підтримали ідею підвищити призовний вік росіян до 30 років
Президент РФ Володимир Путін підтримує пропозицію міністерства оборони збільшити призовний вік росіян до 30 років
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Аргументація має бути представлена міністерством оборони, у цьому випадку це виключно прерогатива міноборони. Концептуально, справді, цю ідею було підтримано главою держави”, – сказав представник Кремля.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у грудні минулого року на підсумковій колегії відомства за участю Путіна запропонував поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний вік підвищити до 30 років.
- Також Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.
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