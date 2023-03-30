У Кремлі сказали, що готові прихистити священнослужителів, яких виселяють із Києво-Печерської лаври
У Кремлі прокоментували ситуацію із виселенням священнослужителів УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври. Їх можуть прихистити в РФ, якщо вони самі цього захочуть
Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
"Ми негативно ставимося до цих дій. Ми засуджуємо тиск, який чиниться на священнослужителів, який чиниться на РПЦ (Російську православну церкву, - ред.), - заявив Пєсков.
Коментуючи можливість евакуації їх до Росії, речник Путіна сказав, що "все залежить від їхнього рішення, але ніхто не залишиться байдужим до долі священнослужителів".
- 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
- 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника збирались віряни, відбулася літургія, а представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. Проте у Мінкульті роз’яснили, що, попри судовий позов, УПЦ МП має звільнити Лавру.
- Увечері 29 березня колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Мерседес (Лебідь) записав відео з погрозами президенту України Володимиру Зеленському.
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