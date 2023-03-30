Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Ми негативно ставимося до цих дій. Ми засуджуємо тиск, який чиниться на священнослужителів, який чиниться на РПЦ (Російську православну церкву, - ред.), - заявив Пєсков.

Коментуючи можливість евакуації їх до Росії, речник Путіна сказав, що "все залежить від їхнього рішення, але ніхто не залишиться байдужим до долі священнослужителів".