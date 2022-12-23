Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Кремлі вірять, що досягли значного прогресу "демілітаризації" України

У Кремлі вірять, що досягли значного прогресу "демілітаризації" України

23 грудня, 2022 п'ятниця
13:13
Світ Непокаране зло повертається

23 грудня в Москві вважають, що "значний прогрес" досягнуто в "демілітаризації" України, яка є однією з початкових цілей вторгнення Росії

Про це інформує CNN з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Ми можемо констатувати, що є значний прогрес на шляху демілітаризації", - заявив Пєсков.

Повідомляється, що саме "демілітаризація" є однією з головних і початкових цілей вторгнення Росії.

Також президент РФ Володимир Путін під час пресконференція заявив, що український військово-промисловий комплекс "якщо не повністю скидається на нуль, то швидко доходить до цього".

Нагадаємо, 22 грудня під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення. Раніше він називав "спецоперацією" війну проти України.

Після цього один з російських депутатів подав до суду на Путіна за те, що той назвав "спецоперацію" війною.

Стало відомо, що також Путін змирився з наданням Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, пообіцявши "мати це на увазі". На думку глави РФ, обіцяні постачання американських ЗРК лише затягують конфлікт в Україні.

Інститут вивчення війни заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Водночас в ISW вважають, що Володимир Путін й надалі відмовлятися ставитись до Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

У ISW вважають, що очільник Кремля Володимир Путін продовжує використовувати тези про підвищену ядерну готовність для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу, проте не наважиться застосувати ядерну зброю. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
Читайте також:
Володимир Путін
23 грудня, 2022 п'ятниця
На Путіна подали в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною
білоруські військові
22 грудня, 2022 четвер
Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
Лукашенко
22 грудня, 2022 четвер
Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 грудня
14:09
OPINION
Богдан Данилишин
Наступного року 99% компаній Європейської Бізнес Асоціації працюватимуть на ринку України
14:02
Єврокомісія
Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл
13:57
путінська мобілізація
Росіяни розгорнули приховану мобілізацію в тимчасово окупованому Криму
13:55
Створив мережу ломбардів та перерахував у "бюджет "ДНР" понад 10 млн грн: зловмисника підозрюють у фінансуванні тероризму
13:51
Геннадій Труханов
НАБУ допитує Труханова, - ЗМІ
13:50
пункт обігріву
У Києві збільшили кількість пунктів обігріву: тепер їх 532
13:37
Ексклюзив
путін путлер
Путін свято вірить у довге терпіння російського народу, - військовий експерт Їжак
13:32
Оновлено
Херсон обстріл
Уранці окупанти вдарили по житлових будинках та критичній інфраструктурі Херсона: двоє людей загинуло
13:25
Компанія IBM переклала українською найпопулярніші курси SkillsBuild
13:23
Нідерланди-Україна
Нідерланди планують надати Україні 2,5 млрд євро допомоги, - Зеленський
13:23
росія іран
Іран збільшить постачання зброї до РФ,- голова розвідки Моссад
13:17
Ексклюзив
Три сценарії миру для України. Битва за Крим вирішить долю війни
12:58
Талібан
У столиці Пакистану вперше за вісім років підірвався терорист-смертник
12:53
Ілон Маск
Маск не продаватиме акції Tesla упродовж двох наступних років
12:42
НАБУ
До конкурсу на посаду директора НАБУ допустили 74 кандидатів
12:42
осінній дощ
На Святвечір, 24 грудня, в західних, північних областях, на Вінниччині та Одещині буде дощ: Прогноз погоди від Наталки Діденко
12:29
У центрі Мелітополя підірвано авто колаборанта, двоє людей постраждали
12:28
Єнс Столтенберг
"Росія сподівається заморозити війну", - Столтенберг
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Входження Ірану до антиукраїнської коаліції може закінчитися для нього катастрофою
11:59
У Білорусі росте соціальна напруга
В ОП закликали не вірити розмовам щодо нападу з Білорусі в стилі "мій знайомий військовий сказав"
11:54
росія мобілізація орки окупанти
Росії треба буде до 30 років, аби відновитись після війни з Україною, – The Times
11:49
Від початку широкомасштабної війни в Києві загинули понад 150 мирних жителів
За минулу добу армія РФ вбила п'ятьох мирних жителів України, ще 18 - постраждали
11:44
Джорджія Мелоні
На знак солідарності: Мелоні закликала італійців вимикати газ і світло на годину на день
11:38
Кім Чен Ин
Північна Корея випустила дві балістичні ракети в бік своїх східних вод
11:31
Зеленський повернувся до Києва
11:19
електроенергія
Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але аварійні відключення все ще можливі, - Укренерго
11:17
Чи потрібно виймати з розеток прилади під час відключення світла: у ДСНС відповіли
11:15
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Через роботу генераторів використання пального в Україні збільшиться на 10%, - директор групи компаній PRIME Льоушкін
11:10
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Зимова форма, засоби захисту, дрони: Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
10:59
Ексклюзив
Судовий контроль: чи зірве проросійська судова мафія ключову реформу в Україні?
10:50
зенітно ракетний комплекс Patriot
Навчання українських військових на ЗРК Patriot почнуться "дуже скоро" й триватимуть "кілька місяців", - CNN
10:46
Укрзалізниця потяг
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через скупчення на польському кордоні
10:36
До Білорусі прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К із Росії
10:30
У Києві поблизу Оболонської набережної відкрили новий McDonald's
10:24
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют на 23 грудня: ціна долара та євро
10:20
Служба безпеки затримала колаборанта, який навів ракетний удар по школі та лікарні Лимана
10:07
OPINION
Володимир Гевко
Війна стала схожа на боксерський поєдинок у ринзі, чітко обмеженому канатами – кордонами України
10:00
Київ без світла, блекаут
Попри аварійні відключення електроенергії - тепло та вода у Києві подаються в штатному режимі
09:29
на фото: руйнування
Росіяни влучили в будівлю райлікарні на прикордонні Харківщини, поранені чотири працівники та мирний житель
09:26
відключення електроенергії
На Київщині знову діють екстрені відключення світла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV