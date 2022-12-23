У Кремлі вірять, що досягли значного прогресу "демілітаризації" України

Про це інформує CNN з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Ми можемо констатувати, що є значний прогрес на шляху демілітаризації", - заявив Пєсков.

Повідомляється, що саме "демілітаризація" є однією з головних і початкових цілей вторгнення Росії.

Також президент РФ Володимир Путін під час пресконференція заявив, що український військово-промисловий комплекс "якщо не повністю скидається на нуль, то швидко доходить до цього".

Нагадаємо, 22 грудня під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення. Раніше він називав "спецоперацією" війну проти України.

Після цього один з російських депутатів подав до суду на Путіна за те, що той назвав "спецоперацію" війною.

Стало відомо, що також Путін змирився з наданням Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, пообіцявши "мати це на увазі". На думку глави РФ, обіцяні постачання американських ЗРК лише затягують конфлікт в Україні.

Інститут вивчення війни заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Водночас в ISW вважають, що Володимир Путін й надалі відмовлятися ставитись до Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

У ISW вважають, що очільник Кремля Володимир Путін продовжує використовувати тези про підвищену ядерну готовність для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу, проте не наважиться застосувати ядерну зброю.

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