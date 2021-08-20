У Криму затонуло судно: трьох пасажирів евакуювали рятувальники

Про це повідомляє "Крим. Реалії".



Зазначається, що трьох осіб рятувальники евакуювали до берега, а четвертому вдалося дістатися до берега самостійно. Всіх їх передали медикам.



"Надійшло повідомлення про необхідність допомоги людям з потерпілого лих судна в районі зовнішнього рейду Ленінського району. Рятувальники евакуювали трьох потерпілих на борт катера і передали бригаді швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.



За інформацією окупаційної влади Криму, затонуле судно - це прогулянковий катер.

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