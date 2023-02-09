У Латвії загинув російський бізнесмен, засновник марки Sela

Про це повідомив його брат та другий засновник бренду Аркадій Пекаревський, пише "Медуза".

"Трагічна випадковість – їхав машиною вздовж озера у себе в Латвії. Машина зіслизнула в озеро, перекинулася, і Боря втопився", — написав Пекаревський у фейсбуці.

За його словами, похорон Остроброда відбудеться в Ізраїлі.

Компанію Sela Остроброд заснував зі своїм двоюрідним братом та партнером Аркадієм Пекаревським у 1991 році. Бренд назвали на честь пляжу та скелі у курортному місті Бат-Ям під Тель-Авівом, куди переїхали брати.

Як зазначає РБК, спочатку Sela займалася продажем косметики, продуктів та спирту Royal, а потім почала торгувати одягом. Перший фірмовий магазин Sela було відкрито у Санкт-Петербурзі 1997 року. На піку розвитку у 2011 році мережа налічувала близько 600 точок, та була присутня у 14 країнах.

У 2019 році компанію продали Melon Fashion Group, яка володіє торговими мережами одягу befree, Love Republic та Zarina. Зараз Sela продає одяг для мам та дітей.