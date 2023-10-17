У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали
У столиці Литві правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчинили акт наруги над українським прапором
Про це повідомляє LRT.
За даними поліції, у неділю ввечері на вулиці Діджіої було виявлено чотирьох людей, які кинули український прапор у сміттєвий бак та плюнули на нього.
У зв'язку з інцидентом взято під варту чоловіків 1980, 1987 й 1997 років народження та жінку 1997 р. н. Видання уточнює, що троє з них перебували у нетверезому стані.
Про громадянство затриманих не повідомляється.
За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато досудове розслідування. За законами Литви, такі дії караються штрафом або обмеженням волі, або позбавленням волі до двох років.
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