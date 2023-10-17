Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали

У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали

17 жовтня, 2023 вiвторок
05:35
Світ Литва прапор

У столиці Литві правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчинили акт наруги над українським прапором

Про це повідомляє LRT.

За даними поліції, у неділю ввечері на вулиці Діджіої було виявлено чотирьох людей, які кинули український прапор у сміттєвий бак та плюнули на нього.

У зв'язку з інцидентом взято під варту чоловіків 1980, 1987 й 1997 років народження та жінку 1997 р. н. Видання уточнює, що троє з них перебували у нетверезому стані.

Про громадянство затриманих не повідомляється.

За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато досудове розслідування. За законами Литви, такі дії караються штрафом або обмеженням волі, або позбавленням волі до двох років.

  • З нагоди 32-ї річниці Незалежності України Литва відправила пакет військової допомоги на 41 мільйон євро.
  • А 8 вересня країна передала 1,5 млн одиниць боєприпасів для Збройних Сил України.
  • 26 вересня, збройні сили Литви передали комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.
  • 28 вересня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві. 3 жовтня Україна, Польща та Литва домовилися перенести ветеринарний, санітарний і фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту.
  • На початку жовтня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до витратної частини бюджету країни на 2024 рік планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро.
  • Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS. Також спільно з німецькими фахівцями відремонтує танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні.

ЄС
Литва
Читайте також:
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
вибори у Польщі
15 жовтня, 2023 неділя
Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
15 жовтня, 2023 неділя
Битва за Авдіївку вплине на контрнаступ ЗСУ незалежно від того, чого доб’ється РФ, - The Economist
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
06:29
Херсонський вокзал
Пункти незламності запрацювали на 96 залізничних вокзалах
06:00
Радбез ООН
Радбез ООН не проголосував за резолюцію РФ щодо Гази
05:08
Авдіївка
Армія РФ спробує невдовзі активізувати спроби оточити Авдіївку, – ISW
04:40
Військові навчання
Євросоюз розпочав військові навчання MILEX 23 у Іспанії
04:13
Ізраїль, евакуація
Конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою, - ЗМІ
03:45
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака на Україну: південь країни під прицілом дронів, ракет та авіації РФ
03:16
Джо Байден
Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль та Йорданію
02:48
розбита російська техніка
У Росії намагаються приховати втрати і провали у війні з Україною, - ISW
01:52
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: пораховано майже 100% бюлетенів, розрив між лідерами скорочується
01:24
Бєлгород
Влада Бєлгородської області РФ повідомила про атаку трьох дронів
01:01
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії не збирається у відставку попри дозвіл суду на початок імпічменту
00:56
Оновлено
стрілянина
"Помститися за мусульман": невідомий відкрив стрілянину в Брюсселі, загинуло двоє шведів
00:31
вибори у Польщі
Розрив між провладним та опозиційним блоками на виборах у Польщі скоротився, - дані виборчкому
00:21
Кріштіану Роналду
Євро-2024: результати матчів 16 жовтня
2023, понедiлок
16 жовтня
23:54
Ізраїль Україна
Третій евакуаційний рейс вивіз з Ізраїлю 74 українців
23:39
вибори у Польщі
У Польщі зафіксували найбільшу явку на виборах з моменту падіння комунізму
23:09
На фото: танк Leopard
Литва відремонтує пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні танки Leopard
22:46
Володимир Зеленський
Від початку війни в Україні понад 60 тис. українців нагороджені за участь у боях, - Зеленський
22:07
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Офіс генпрокурора збирає докази геноциду РФ проти українців, адже факту депортації дітей замало
22:06
OPINION
Віталій Портников
Провал правлячої партії у Польщі робить неможливим створення антиєвропейської осі Варшава - Будапешт - Братислава. Колонка Віталія Портникова
21:40
Херсонщина ,війна з росією
Росіяни випустили 9 авіабомб по Херсонщині
21:35
Китай може постачати Росії зброю
"Будемо чекати на штурм Тайваню": дипломат Безсмертний назвав події, які прискорять вторгнення Китаю на острів
21:30
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна вирвала перемогу в Англії у відборі молодіжного Євро-2025
21:24
ХАМАС напав на Ізраїль
"Ми не змогли попередити вчасно": голова служби безпеки Ізраїлю взяв на себе відповідальність за напад ХАМАСу
21:15
Пентагон
У США відібрали 2 тис. військових для можливої відправки в Ізраїль, - WP
20:47
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: партія, що набрала третій результат, не створюватиме коаліцію з чинною владою
20:45
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу провів телефонну розмову з Путіним
20:18
громадський транспорт
У Київпастрансі назвали собівартість проїзду в наземному громадському транспорті
20:05
Мая Санду
Президентка Молдови заявила, що метою Росії є знищення української нації
19:49
У Кремлі анонсували нову зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у двох форматах
19:33
Анонс
лого PR-марафона
Як грамотно комунікувати під час війни: в Києві пройде PR-марафон від MMR
19:30
суд, суддя
Зеленський призначив представників у Дорадчу групу із відбору суддів Конституційного суду
19:26
Аналітика
Сергій Згурець
Загострення на Куп'янсько-Лиманському напрямку, значні втрати ворога та політичний аспект Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
19:09
Оновлено
НАТО
НАТО розпочало масштабні навчання з ядерного стримування
19:07
ЗСУ, артилерія
Окупанти безуспішно штурмували позиції українських військових на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Книжковий ярмарок ювілейного 30 Lviv BookForum
Львівський BookForum підбив підсумки у цифрах: 20 тисяч гостей і 300 годин дискусій
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 600 дня війни: як відбувалася висадка десанту в Енергодарі та вибухи в окупованому Мелітополі
18:56
Оновлено
Патрік ван Леувен
"Шахтар" звільнив ван Леувена та призначив нового тренера
18:56
Японія
У Японії авіакомпанії довелося призначати додатковий рейс, бо літак не зміг підняти команду сумоїстів
18:44
Роковини розстрілів на Майдані
Ексголові СБУ та його заступнику повідомили про підозру у справах Майдану
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV