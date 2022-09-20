Про це в ефірі Еспресо сказала членкиня комітету нацбезпеки і оборони Литовського парламенту Довіле Шакаліне.

"Білоруси не мають вільного в'їзду в Литву. Але вирішується, наскільки багато буде обмежень, бо зараз у нас тривають внутрішні дискусії. Білоруська опозиція, якої, як ви знаєте, багато у Литві, висловлює своє бажання, щоб режим віз не був повністю закритий, оскільки безліч людей з їх опозиції все ще хочуть заїхати, але не завжди можуть звернутися за статусом біженця, тому що це для них ризик", - зазначила Шакаліне.

На думку членкині комітету нацбезпеки Литви, Білорусь бере участь у війні проти України, тому візові санкції мають розповсюджуватися і на неї.

"Я, як членкиня Комітету національної безпеки та оборони, вважаю, що війна є війна. У цій ситуації Білорусь – це країна-агресорка. Навіть якщо ми розуміємо, що білоруський режим Лукашенка звичайно не представляє бажання усіх білорусів, але країна Білорусь бере участь як прямий партнер РФ у війні проти України. А значить – проти усіх нас", - сказала вона.

Чехія, яка зараз головує в ЄС, запропонує повністю зупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі

Депутати Європарламенту звернулися до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Яна Ліпавського з пропозицією заборонити видачу віз окремим групам громадян РФ і Білорусі.

Естонія, Латвія, Литва та Польща з 18 вересня закрили в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами.

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