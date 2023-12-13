У Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя, - ОВА

Про це інформує Луганська ОВА.

"У Луганську росіяни почали встановлювати камери відеоспостереження із можливістю розпізнавання обличчя. Такими системами облаштовані великі міста РФ, що дозволяє ФСБ тримати населення під тотальним контролем", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Рубіжному росіяни організували додаткові патрулі, які розшукують дезертирів та місцевих чоловіків, які придатні до фронту. Крім того, окупанти облаштували місцевий пологовий будинок під військовий шпиталь.