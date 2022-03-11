У Луцьку відновили роботу котельні, пошкоджені обстрілом росіян

Про це повідомило Луцьктепло.



"Роботу котелень відновлено", - ідеться в заяві.



Котельні на вулицях Карбишева й Арцеулова припинили працювати через вибухи на військовому аеродромі. Їнхню роботу обіцяли відновити після стабілізації ситуації.



Нагадаємо, 11 березня в Луцьку біля аеродрому пролунали вибухи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb