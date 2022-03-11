У Луцьку відновили роботу котельні, пошкоджені обстрілом росіян
У Луцьку знову працюють котельні, пошкоджені внаслідок обстрілів окупантами військового аеродорому
Про це повідомило Луцьктепло.
"Роботу котелень відновлено", - ідеться в заяві.
Котельні на вулицях Карбишева й Арцеулова припинили працювати через вибухи на військовому аеродромі. Їнхню роботу обіцяли відновити після стабілізації ситуації.
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