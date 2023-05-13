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У Маріуполі допитами цивільних займаються 50 слідчих з Росії, - Генштаб

13 травня, 2023 субота
20:45
Війна з Росією ЗСУ

У Маріуполі представники слідчого комітету Росії проводять принизливі допити з жорстоким поводженням з цивільним населенням. Залучено понад 50 росіян

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 травня 2023 року.

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово окупованих територіях.

"У Маріуполі, на території відділу поліції  для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням з цивільного населення", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

За минулу добу авіація Сил оборони вісім разів завдала ударів по районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Сили оборони збили два ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10".

Ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по чотирьох місцях зосередження живої сили, 2 складах боєприпасів та 2 базах радіоелектронної боротьби противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". За уточненою інформацією, 18 із 22 дронів було знищено нашими захисниками.

Загалом протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і населені пункти. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є 2 загиблих та 11 поранених цивільних осіб. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Противник завдав авіаударів у районах Мхи, Прогрес і Семенівка Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка Чернігівської області та Стара Гута, Дем’янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка Сумської області, а також Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що  поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

Захисники обороняють свої позиції та ведуть активні бойові дії, в тому числі наступальні: у Васюківці, Оріхово-Василівці, Богданівці, Бахмуті, Іванівському, Часів Ярі, Білій Горі та Дружбі, Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Північне, Південне, Торецьк та Донецька область.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка. Обстріляв з артилерії також Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали і населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по району населеного пункту Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що  поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги пораненим солдатам. Нещодавно у селі Таврійське Херсонської області окупанти облаштували польовий госпіталь на базі дитячого садка. Напередодні туди прибули три військові вантажівки з пораненими окупантами.

  • У Ставропольському краї РФ, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади.
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