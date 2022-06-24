У Маріуполі окупанти будують лікарню з величезним моргом, - депутат міськради

Про це повідомив депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін.

"Російські окупанти спочатку зруйнували всі лікарні й медичні заклади, а зараз будують на спід свій черговий "аналоГОВНЕТ"! Цілих 60 ліжок у незрозумілому "мультифункціональному центрі", майже половину якого займатиме морг", – написав Бородін.

На його думку, схоже, що це будівництво військового госпіталю та моргу при ньому. А Маріуполь планують зробити буферною зоною між Україною та Росією.

21 червня "очільник" окупаційної влади Маріуполя пообіцяв виплати постраждалим від "агресії армії України", попри відсутність грошей.

Депутат Маріупольської міськради Забавін в ефірі Еспресо розповів, що колаборантська адміністрація міста складається з алкоголіків, наркоманів та крадіїв.

Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів, що Маріуполь перебуває під загрозою розповсюдження холери, окупанти зухвало обкрадають місто

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі все більше імпровізованих кладовищ, окупанти за поховання вимагають хабарі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb