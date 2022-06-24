У Маріуполі окупанти будують лікарню з величезним моргом, - депутат міськради
У військовому шпиталі на 60 ліжок майже половина площ призначена під морг
Про це повідомив депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін.
"Російські окупанти спочатку зруйнували всі лікарні й медичні заклади, а зараз будують на спід свій черговий "аналоГОВНЕТ"! Цілих 60 ліжок у незрозумілому "мультифункціональному центрі", майже половину якого займатиме морг", – написав Бородін.
На його думку, схоже, що це будівництво військового госпіталю та моргу при ньому. А Маріуполь планують зробити буферною зоною між Україною та Росією.
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