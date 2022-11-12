У Маріуполі окупанти відправляють працівників заводу будувати фортифікаційні споруди на Херсонщині, - депутат міськради Забавін
Росіяни змушують працівників заводу імені Ілліча в Маріуполі будувати фортифікаційні споруди на окупованій частині Херсонщини
Про це заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері Еспресо.
"З металургійного комбінату імені Ілліча, який нібито працює, а насправді не працює, робітників відправляють будувати фортифікаційні споруди тій частині Херсонської області, де ще залишаються окупанти", - зазначив він.
За словами депутата, росіяни обіцяють цивільним, крім зарплатні на меткомбінаті, 5 тис. рублів на день, триразове харчування, розміщення в гуртожитку. Така робота є примусовою, і відмовитися від неї люди не можуть.
- 8 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко висловлював думку, що це може бути черговою хвилею прихованої "мобілізації".
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