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Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти відправляють працівників заводу будувати фортифікаційні споруди на Херсонщині, - депутат міськради Забавін
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У Маріуполі окупанти відправляють працівників заводу будувати фортифікаційні споруди на Херсонщині, - депутат міськради Забавін

12 листопада, 2022 субота
16:45
війна з Росією російські війська окупанти

Росіяни змушують працівників заводу імені Ілліча в Маріуполі будувати фортифікаційні споруди на окупованій частині Херсонщини

Про це заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері Еспресо.

"З металургійного комбінату імені Ілліча, який нібито працює, а насправді не працює, робітників відправляють будувати фортифікаційні споруди тій частині Херсонської області, де ще залишаються окупанти", - зазначив він.

За словами депутата, росіяни обіцяють цивільним, крім зарплатні на меткомбінаті, 5 тис. рублів на день, триразове харчування, розміщення в гуртожитку. Така робота є примусовою, і відмовитися від неї люди не можуть.

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