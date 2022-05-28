У Маріуполі окупанти встановили мобільні душові намети через відсутність водопостачання
У Маріуполі росіяни встановили мобільні душові намети через неможливість відновити водопостачання в домівках містян
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові палатки. Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність Росії - нищення та мародерство", - зауважив він.
- 18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
- Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.
- У Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної.
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