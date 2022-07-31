Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Наочна демонстрація того, що вся робота окупантів спрямована лише на створення ілюзії відновлення. Вулиця Володимирська, 7. В розтрощеному будинку окупанти замінили радіатори опалення та розпочали ремонт під’їзду. Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку?" - зауважив він.

Петро Андрющенко закликав мешканців Маріуполя евакуюватися з міста, пока є така можливість.

26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків.

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