У Маріуполі росіяни ремонтують під'їзд знищеного обстрілами будинку, щоб створити ілюзію відновлення міста
У Маріуполі в знищеному обстрілами будинку окупанти ремонтують під'їзд і опалення для створення ілюзії відновлення міста
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Наочна демонстрація того, що вся робота окупантів спрямована лише на створення ілюзії відновлення. Вулиця Володимирська, 7. В розтрощеному будинку окупанти замінили радіатори опалення та розпочали ремонт під’їзду. Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку?" - зауважив він.
Петро Андрющенко закликав мешканців Маріуполя евакуюватися з міста, пока є така можливість.
- 26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків.
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