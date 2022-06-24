У Маріуполі РПЦ закликала колаборантів відновити храми і молитися за армію РФ

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як розповідає Андрющенко, священників окупанти та місцеві колаборанти провезли по церквах, а також провели екскурсію в розбомблений Драмтеатр, де внаслідок російських бомбардувань загинуло сотні українців.



Попи видали колаборантам вказівки та закликали відновити у першу чергу роботу храмів, де збільшити кількість молебнів на захист війська РФ. Місцевим священнослужителям наказали посилити пропаганду через молитви по "невинно убієнним українськими військовими".



Окрім того, російські священники доручили колаборантам розібратися із Храмом Святителя Петра Могили УПЦ. "Знести або переробити під канони РПЦ".



"Московський патріархат продовжує працювати як повноцінна ФСБ", - коментує Андрющенко.

Нагадаємо, 26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Після цього Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

А 7 червня Синод Російської православної церкви у Москві засудив Собор Української православної церкви Московського патріархату, на якому пролунали заяви про незалежність