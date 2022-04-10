У Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою", - радник мера міста
Російські військові вбивають цивільне населення на вулицях Маріуполя, а чоловіків примусово мобілізують до військових підрозділів "ДНР"
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.
За його словами окупанти шукають у місті "нацистів". Нацист в розумінні росіян - це кожен, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. В місті встановили декілька блок-постів, переважно в Кальміуському та Центральному районах.
"В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою". Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків, Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", - написав Андрющенко.
Також окупанти, погрожуючи, змушують чоловіків мобілізуватись до військових підрозділів "ДНР".
"Щодо кадирівців, що в місті. Вони - частина підрозділу Росгвардії. Що черговий раз доказує, що всі їх бої або проти мирного населення або проти пустих будівель в глибокому тилу. Хоча це не новина", - додав радник.
- Нагадаємо, 9 квітня у боях за Маріуполь загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу морської піхоти.
- Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.
- Міський голова Вадим Бойченко вважає, що Російська Федерація чинить на українській землі геноцид і якщо хтось колись уявляв пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь.
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