У Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою", - радник мера міста

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.



За його словами окупанти шукають у місті "нацистів". Нацист в розумінні росіян - це кожен, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. В місті встановили декілька блок-постів, переважно в Кальміуському та Центральному районах.



"В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою". Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків, Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", - написав Андрющенко.



Також окупанти, погрожуючи, змушують чоловіків мобілізуватись до військових підрозділів "ДНР".



"Щодо кадирівців, що в місті. Вони - частина підрозділу Росгвардії. Що черговий раз доказує, що всі їх бої або проти мирного населення або проти пустих будівель в глибокому тилу. Хоча це не новина", - додав радник.



Нагадаємо, 9 квітня у боях за Маріуполь загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу морської піхоти.

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

Міський голова Вадим Бойченко вважає, що Російська Федерація чинить на українській землі геноцид і якщо хтось колись уявляв пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь.