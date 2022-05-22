У Мелітополі скаржаться на росіян: постійно порушують ПДР і "розважаються" на дорогах
У Мелітополі російські окупанти активно порушують правила дорожнього руху, від чого страждають українці
Про це йдеться у звіті Запорізької ОВА.
Внаслідок російських "розваг на дорогах" постраждала жінка.
"Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують", - йдеться у звіті ОВА.
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