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У Мелітополі скаржаться на росіян: постійно порушують ПДР і "розважаються" на дорогах

22 травня, 2022 неділя
01:10
війна з Росією Окупанти, Мелітополь

У Мелітополі російські окупанти активно порушують правила дорожнього руху, від чого страждають українці

Про це йдеться у звіті Запорізької ОВА.

Внаслідок російських "розваг на дорогах" постраждала жінка.

"Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують", - йдеться у звіті ОВА.

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Мелітополь
правила дорожнього руху
російська агресія
окупанти
Запорізька область
війна
новини Запоріжжя
звіти
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