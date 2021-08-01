"У мене зараз немає часу на це", - Dzidzio про пошуки нового кохання

Відповідну заяву він зробив в етері одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.



"У мене зараз немає часу на це (відносини - ред.), у мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Я не встигаю, лягаю спати о 2-й годині, встаю о 6-й", - сказав співак.



Також Дзідзьо розповів, якою має бути дівчина, щоб він знову зважився на стосунки.



"Мила, серцю моєму мила. Я думаю це має бути погляд в очі, і коли я впізнаю людину свого життя, вона буде зі мною", - пояснив Dzidzio.