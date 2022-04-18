У мережі оприлюднили, імовірно, перші фото крейсера "Москва" після удару українських ракет

Фотографії опублікував сайт Oryx.

Світлини зроблені вдень, на них видно силует корабля з креном на лівий борт, ушкодженнями та димом від пожежі.

У виданні зазначають, що за деякими характерними особливостями конструкції можна зробити висновок, що це крейсер "Москва". Згідно з офіційною версією міністерства оборони РФ, "Москва" затонула під час буксирування "в умовах штормового хвилювання моря".

Роб Лі, аспірант кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона, написав у Twitter, що зображення крейсера "виглядає як правдиве фото".







А OSINTtechnical, акаунт у Twitter, який ділиться розвідуваною інформацією з відкритим кодом, написав: "Я не можу перевірити справжність, але це крейсер класу "Слава", і я не думаю, що жоден з них був знищений таким чином".



Зазначається: "Схоже, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим і полум’я".

Німецький журналіст Тібор Мартіні також каже про схожість корабля на фото до "Москви": "У будь-якому випадку, є кілька подібностей з фотографіями "Москви".Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон також оприлюднив фото і його невелий аналіз."Москва" тоне: зображення показують, що горів потужний корабель ВМС Росії. Перший аналіз показує вогонь позаду ракет "Вулкан" і попереду ракет С-300, можливо, це до більшого вибуху", - написав він.

Начальник управління організації виборів і референдумів у Центральній виборчій комісії - Central Election Commission of Ukraine Олександр Кришко пише, що світлина зроблена з турецького корабля.

"Гарні фото з'явились. Красівоє. Фото з турецького корабля, який підійшов першим на сигнал SOS. Шторму немає, до речі", - написав він.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Згодом радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін. А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун". У Міністерстві оборони Росії підтвердили , що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

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