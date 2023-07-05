Відео опублікувало видання Redanian Intelligence.

Дві останні серії нового сезону вийдуть 27 липня. Попри те, що у трейлері видно багато нових кадрів з головними героями стрічки, сама компанія-видавець Netflix не оприлюднювала це відео та ніяк його не прокоментувала.

Teaser trailer for Vol. 2 of #TheWitcher Season 3 pic.twitter.com/P62rjzWHD6 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) July 4, 2023