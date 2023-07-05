У мережі з'явився трейлер останніх серій 3 сезону "Відьмака"
У мережі з'явився тизер-трейлер останніх серій 3 сезону "Відьмака"від Netflix - це останні серії, в яких Геральта гратиме Генрі Кавілл
Відео опублікувало видання Redanian Intelligence.
Дві останні серії нового сезону вийдуть 27 липня. Попри те, що у трейлері видно багато нових кадрів з головними героями стрічки, сама компанія-видавець Netflix не оприлюднювала це відео та ніяк його не прокоментувала.
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