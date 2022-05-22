У Миколаєві лунають вибухи, - мер

Про це він написав у telegram.

"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!"- повідомив міський голова Миколаєва.

Вчора, 21 травня, росіяни також обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів РФ загорілися будинки.

Внаслідок обстрілів Миколаївщини знищено будинки й поранено 9 цивільних.

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