У Миколаєві на підприємстві під час будівельних робіт загинув працівник
У Миколаєві поліція встановлює обставини загибелі працівника підприємства на вулиці Айвазовського
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
"4 серпня до відділення поліції №3 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що на території підприємства на вулиці Айвазовського загинув працівник. На місці події правоохоронці встановили, що під час проведення будівельних робіт на 58-річного чоловіка зі стелажа впала металева балка, від отриманих тілесних ушкоджень він помер", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).
Поліцейські з'ясовують обставини трагедії. Триває слідство.
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