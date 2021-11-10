У "Мілані" вирішили зменшити зарплату капітана команди

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.



У "Мілані" розпочали перемовини з Алессіо Романьйолі, але збираються суттєво знизити заробітну плату футболіста. Італійський захисник втратив місце в основі, тому боси "россонері" не збираються платити йому 6 млн євро, які він заробляє зараз.



"Мілан" може запропонувати Романьйолі максимум 3,5 млн євро на рік. Сам гравець розраховує заробляти щонайменше 4,5 млн євро за сезон. При цьому, захисник дуже хоче залишитись у "Мілані", тому збирається відмовитись від послуг агента Міно Райоли, який перебуває у напружених відносинах з клубом.



У цьому сезоні Алессіо Романьйолі провів у складі "Мілана" лише 11 матчів. Італієць є капітаном команди, але програв конкуренцію англійцю Фікайо Томорі та данцю Сімону К'єру.



До 26-річного Романьйолі є інтерес від італійських "Ювентуса" та "Лаціо".

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