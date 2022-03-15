У Мінцифри назвали нові техкомпанії, які покидають ринок Росії

Про це написав у Телеграм Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV

"Вдячні техкомпаніям, які реагують на наші офіційні листи і продовжують покидати ринок РФ та вводити ще більше санкцій проти країни-агресора", - зазначив урядовець.

Далі він навів перелік тих, хто підтримав Україну та ввів обмеження проти росіян за останню добу:

Slack почала видаляти робочі чати російських користувачів без попередження. Наприклад, це сталось із командою Сбербанку. Але поки що компанія не повідомляла про це офіційно.

Indeed скасувала всі робочі місця на російських військових/державних підприємствах, зупинила свій російський сайт та замінила всі оголошення про пошук роботи на повідомлення про вторгнення в Україну.

Xerox зупинила поставки з початку війни РФ проти України.

Panasonic призупинила поставки в рф.

Citrix призупинила продажі та підтримку організаціям в РФ та Білорусі.

NCR вийшла з ринку РФ.

Ericsson призупинила свої поставки в Росію.

S.T.A.L.K.E.R. вийшла з РФ. Студія GSC Game World, яка розробляла серію комп’ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., припиняє продавати свій продукт росіянам.

У наступному повідомленні міністр додав, що за ініціативою Мінцифри у Росії та Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL та TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.

"Наявність сертифікатів означає, що ресурси надійно захищені і їм можна передавати свої персональні дані. Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати. Компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських та білоруських сайтів та оновлювати наявні. Тому вони автоматично стануть небезпечні для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх будуть блокувати. Фактично це означає смерть протоколу https у Росії та Білорусі", - пояснив Михайло Федоров.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, Мінцифра також відзвітувала про чималий перелік відомих компаній, які йдуть з ринку Росії.

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