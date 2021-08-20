У Мінцифри пояснили, як отримати COVID-сертифікат у "Дії"
COVID-сертифікати з'являться в "Дії" після оновлення додатку в PlayMarket та AppStore
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, Мінцифри наразі завершує бета-тестування COVID-сертифікату та вже надіслало оновлення у PlayMarket та AppStore. Після отримання підтвердження документ з'явиться в "Дії".
У пресслужбі зазначили, що згенерувати COVID-сертифікат зможуть всі українці, які пройшли повний курс вакцинації.
Для того, аби згенерувати сертифікат, додаток "Дія" необхідно оновити до останньої версії. Далі користувач має знайти меню "Послуги" і в ньому вибрати "COVID-сертифікат", після чого підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров'я до "Дії". Далі треба натиснути "Отримати сертифікат" і дочекатися, поки документ з'явиться у смартфоні.о,
- Нагадаємо, на початку серпня українські COVID-сертифікати пройшли успішне технічне оцінювання з вимогами Євросоюзу.
- Мінцифри 17 серпня запустило бета-тестування COVID-сертифікатів на операційній системі Android.
- Європейський Союз 18 серпня офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у додатку "Дія" європейським
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