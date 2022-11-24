У міськраді Одеси ухвалили знести пам'ятник Катерині ІІ

Про це міськрада повідомила у телеграмі.

"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради було підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться у повідомленні.

2 листопада пам'ятник Катерині ІІ в Одесі доповнили зашморгом та ковпаком ката.

5 листопада за результатами голосування "Соціально активний громадянин" стало відомо, що більшість одеситів "за" демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси".

6 листопада пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі загорнули у чорний пакет закрили дерев'яною огорожею.

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