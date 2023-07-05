Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, у різних містах. Доповідали міністр стратегічної промисловості Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба. На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", – сказав Зеленський.

Ситуація з укриттями в Україні

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.

27 червня стало відомо про звільнення з посад голів Деснянської та Святошинської районної держадміністрації Києва. Меру Києва Віталію Кличку та ще сімом посадовцям з Київщини оголошено догану. Наступного дня Зеленський підписав документи про звільнення цих двох голів районних адміністрацій Києва й увільнив ще двох від роботи