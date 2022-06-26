Про це він сказав у етері телемарафону.

"Старт навчання буде 1 вересня, раніше - для закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти. Ми рекомендуємо розпочинати з 15 серпня освітній процес для старших курсів, для 1 курсу та 1 курсу магістратури освітній процес розпочнеться в середині вересня і на початку жовтня", - наголосив Андрій Вітренко.

За його словами, остаточне рішення про дату початку навчального року ухвалюватимуть ректори вишів, директори коледжів і вищих професійних училищ. Заступник міністра зауважив, що в тих областях, де складна ситуація, МОН рекомендуватиме запровадити онлайн-навчання.

Крім того, президент Володимир Зеленський провів наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і головами ВЦА щодо завдання стосовно початку нового навчального року. Також МОН влаштовує наради із закладами освіти. Зокрема, обговорюють укриття.

Андрій Вітренко нагадав, що укриття поділяються на сховища, відповідно до кодексу цивільної безпеки, подвійні й найпростіші. Він наголосив, що міністерство робитиме все, щоб убезпечити дітей під час перебування у школах.

"Школа має стати територією безпеки, тому ми будемо робити все, щоб діти були в безпеці", - зазначив заступник міністра.

Також Андрій Вітренко додав, що діти-вимушені переселенці мають право на першочергове зарахування до дитсадків і шкіл. Цими питаннями займатимуться місцеві управління освіти.

7 червня Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться офлайн.

12 червня Андрій Вітренко зазначив, що навчальний процес в українських школах відновиться 1 вересня в режимі офлайн лише в тих регіонах, де даватиме безпекова ситуація.

24 червня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що навчальний рік в Україні планують почати 1 вересня переважно в очній формі

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