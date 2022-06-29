У Москві - велика пожежа, ймовірно, горять шини
На Каширському шосе в Москві виникла велика пожежа, гасити її доводиться з допомогою авіації
Про це повідомляють російські медіа та надзвичайники
За інформацією Медузи, спочатку загорілося сміття. Потім вогонь перекинувся на металеві ангари, загальною площею 2 тис кв. метрів, повідомили московські рятувальники. Агентство "Москва" пише, що горять автомобільні шини, а The Village переконує, нібито були вибухи.
Російська державна агенція РИА вже повідомила про підпал.
- Нагадаємо, 28 червня на окупованих Росією територіях горіла військова база.
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