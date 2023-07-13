Про це заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що майже всі атомні блоки перебувають у стані холодної зупинки, тому там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії.

"Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав Кузін.

За такого сценарію населення в радіусі 50 км опиниться в небезпеці, знадобиться евакуація.

"Незважаючи на те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до по суті сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження", - сказав санлікар.

За його словами, 190 лікарень перебувають у стані готовності до приймання пацієнтів у разі аварії на ЗАЕС.

"Медзаклади, які прицільно законтрактовані по пакету реагування на надзвичайну ситуацію, будуть приймати тих пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації, або якщо вони звернулися з якимись ургентними станами", - наголосив Кузін.

Що відомо про мінування ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

12 липня у Міноборони заявили, що російські війська встановлюють протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах ЗАЕС.