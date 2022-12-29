У МВС дали поради, що робити під час атаки дронами-камікадзе
У МВС України наголосили на необхідності ховатися у підвалі під час атаки дронів та пояснили, чому не варто рятуватися у машині чи під'їзді
Про це МВС України повідомляє у телеграмі.
У повідомленні йдеться, що вага бойової частини дрона-камікадзе складає до 40 кілограмів. Удар утворює потужну вибухову хвилю та велику кількість дрібних уламків. Саме через це, у разі небезпеки варто користуватися підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та ні в якому разі не ховатися у під’їздах чи в автівці.
Якщо атака застала на вулиці, МВС радить лягти на землю та закрити голову руками або сумкою, бажано в заглибині чи за бордюром.
Також Міністерство внутрішніх справ наголошує, що про переміщення дронів або місце їх падіння треба повідомляти за номером 102 та у жодному випадку не намагатися збити безпілотник самостійно.
"Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції. Вони поповнять доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України", - наголошує МВС.
- Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.
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