У МВС дали поради, що робити під час атаки дронами-камікадзе

Про це МВС України повідомляє у телеграмі.

У повідомленні йдеться, що вага бойової частини дрона-камікадзе складає до 40 кілограмів. Удар утворює потужну вибухову хвилю та велику кількість дрібних уламків. Саме через це, у разі небезпеки варто користуватися підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та ні в якому разі не ховатися у під’їздах чи в автівці.

Якщо атака застала на вулиці, МВС радить лягти на землю та закрити голову руками або сумкою, бажано в заглибині чи за бордюром.

Також Міністерство внутрішніх справ наголошує, що про переміщення дронів або місце їх падіння треба повідомляти за номером 102 та у жодному випадку не намагатися збити безпілотник самостійно.

"Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції. Вони поповнять доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України", - наголошує МВС.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.

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