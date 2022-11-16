Текст заяви оприлюднили пропагандистські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що Росія надала "вичерпні докази непричетності до падіння ракет на території Польщі", і що все, що публікують іноземні ЗМІ - неправда.

РФ звинуватила країни НАТО в обурливій реакції та заявила, що це частина "антиросійської кампанії" Заходу. Окрім того, Росія звинуватила Україну в "консолідації конфлікту", заявивши, що Київ використовує будь-яку можливість звинуватити Росію, аби "не втратити підтримку Заходу". Окрім того, держава-терорист зазначила, що всі докази наразі вказують на провину України.

"При цьому привертає особливу увагу, з якою оперативністю звинувачення на адресу Росії почали висувати представники київського режиму. Схоже, що влада в Києві всіляко використовує будь-яку можливість для звинувачень Росії та спроб консолідації західної підтримки на тлі того, що режим Зеленського, схоже, втомив їхніх покровителів. Тим більше, що попередні дані про цей інцидент вказують на Україну", - пише МЗС РФ.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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