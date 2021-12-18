У МЗС РФ заявили, що "всі гарантії ненападу на Україну дали у Будапештському меморандумі"
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що немає сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну
Про це він заявив у інтерв'ю Інтерфаксу.
Гворячи про те, чи РФ готова дати якісь гарантії у відповідь на свої вимоги до НАТО наприклад, як гарантії ненападу на Україну, заступник міністра сказав: "Вони вимагають від нас деяких заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою таких вимог".
Рябков наголосив, що вимоги "недоречні".
"Всі відповідні гарантії ми надали, ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - заявив Рябков.
Згідно з Будапештським меморандумом, Росія, США і Франція зобов'язалися гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.
"Будапештський меморандум стосується гарантій безпеки України як неядерної держави за змістом ДНЯЗ.(Договір про нерозповсюдження ядерної зброї). І з цієї точки зору всі гарантії забезпечені та дотримані", - сказав чиновник.
На початку 2014 року Росія окупувала Крим та розпочала війну на території Луганської та Донецької областей.
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