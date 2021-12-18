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Головна війна з Росією У МЗС РФ заявили, що "всі гарантії ненападу на Україну дали у Будапештському меморандумі"

У МЗС РФ заявили, що "всі гарантії ненападу на Україну дали у Будапештському меморандумі"

18 грудня, 2021 субота
11:28
війна з Росією МЗС РФ

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що немає сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну

Про це він заявив у інтерв'ю Інтерфаксу.

 Гворячи про те, чи РФ готова дати якісь гарантії у відповідь на свої вимоги до НАТО наприклад, як гарантії ненападу на Україну, заступник міністра сказав: "Вони вимагають від нас деяких заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою таких вимог".

Рябков наголосив, що вимоги "недоречні".

"Всі відповідні гарантії ми надали, ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - заявив Рябков.

Згідно з Будапештським меморандумом, Росія, США і Франція зобов'язалися гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

"Будапештський меморандум стосується гарантій безпеки України як неядерної держави за змістом ДНЯЗ.(Договір про нерозповсюдження ядерної зброї). І з цієї точки зору всі гарантії забезпечені та дотримані", - сказав чиновник.

На початку 2014 року Росія окупувала Крим та розпочала війну на території Луганської та Донецької областей.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
  • Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
  • Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
  • Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
  • РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки. 
  • У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".
  • У МЗС України заявили, що звернули увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки" від США та НАТО.

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Будапештський меморандум
МЗС РФ
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