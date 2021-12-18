У МЗС РФ заявили, що "всі гарантії ненападу на Україну дали у Будапештському меморандумі"

Про це він заявив у інтерв'ю Інтерфаксу.

Гворячи про те, чи РФ готова дати якісь гарантії у відповідь на свої вимоги до НАТО наприклад, як гарантії ненападу на Україну, заступник міністра сказав: "Вони вимагають від нас деяких заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою таких вимог".

Рябков наголосив, що вимоги "недоречні".

"Всі відповідні гарантії ми надали, ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - заявив Рябков.



Згідно з Будапештським меморандумом, Росія, США і Франція зобов'язалися гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

"Будапештський меморандум стосується гарантій безпеки України як неядерної держави за змістом ДНЯЗ.(Договір про нерозповсюдження ядерної зброї). І з цієї точки зору всі гарантії забезпечені та дотримані", - сказав чиновник.

На початку 2014 року Росія окупувала Крим та розпочала війну на території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.

РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.

У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".

У МЗС України заявили, що звернули увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки" від США та НАТО.