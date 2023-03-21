У МЗС Росії назвали умови для припинення війни проти України
РФ вимагає для припинення війни зупинити постачання західної зброї, визнати тимчасово окупованих територій російськими та підтвердити позаблоковий статус України
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Росії.
"Всеосяжне, справедливе та стійке врегулювання "конфлікту" можливе лише за допомогою припинення бойових дій та постачання західних озброєнь, визнання нових територіальних реалій, демілітаризації та денацифікації України, підтвердження її нейтрального та позаблокового статусу", - перелічили у МЗС РФ.
У Москві також вимагають скасування санкцій, відкликання судових позовів проти Росії та відновлення статусу російської мови.
"На жаль, нічого подібного до країни Заходу, які претендують на роль посередників, не пропонують", - зазначили в МЗС та заявили, що виступають проти посередництва у врегулюванні США, Великої Британії, Франції та Німеччини.
"Всі згадані чотири країни самі є учасниками "конфлікту" з Росією, який триває на території України. Вони ввели незаконні санкції проти Росії, заблокували її закордонні активи, вимагають створення трибуналу для покарання російського керівництва. Ці країни підтримують "псевдомирні" ініціативи Зеленського, які є відірваними від реалій", - пояснили у МЗС РФ.
- 23 лютого заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що переговори з Україною можуть відбутися, якщо країни Заходу та влада у Києві складуть зброю та припинять "обстріли російських міст".
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