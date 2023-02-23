У Росії назвали умови "мирних переговорів" з Україною
У Росії на тлі відсутності успіхів на фронті, загрози масштабного контрнаступу ЗСУ та монолітної позиції країн Заходу активізували розмови про "мир" з Україною
Бачення "мирного процесу" агентству ТАСС представив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.
Він зазначив, що переговори можуть відбутися, якщо країни Заходу та влада у Києві складуть зброю та припинять "обстріли російських міст".
Натомість за його словами, "постачання країнами Заходу озброєння київському режиму неминуче призводитимуть до ескалації конфлікту".
Галузін наголошує, що Росія готова йти політико-дипломатичним шляхом до "досягнення цілей спеціальної військової операції в Україні".
Та звинувачує Захід, який докладає усіх зусиль, щоб зробити війну в Україні "максимально кровопролитною та не допустити переговорів щодо мирного врегулювання".
Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на спецсесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України, заявив, що переговори про врегулювання "української кризи" треба вести вже не з Києвом, а з Вашингтоном і Москва готова до пошуку "дипломатичного рішення".
- Нагадаємо, очільник МЗС України представив в ООН проєкт резолюції про шляхи та принципи досягнення миру в Україні, які базуються на визнанні легітимних кордонів України, Статуту ООН та міжнародного права.
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