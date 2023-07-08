Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Рішення адміністрації Байдена про постачання режиму в Києві касетних боєприпасів - ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США, націленого на максимальне затягування конфлікту в Україні та війну до "останнього українця", - каже вона.

За словами Захарової, йдеться про цинічну спробу "продовжити агонію нинішньої української влади, попри жертви серед цивільного населення".

Досвід використання касетних боєприпасів на Близькому Сході та в інших регіонах світу показує, що їх елементи можуть довгий час залишатися такими, що не розірвалися і детонувати вже після завершення бойових дій. Поставляючи касетні боєприпаси, Вашингтон фактично буде співучасником у мінуванні території та повною мірою розділить відповідальність за загиблих від підривів, у тому числі російських та українських дітей.

"При цьому постійне розширення військових постачань, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально "підняти ставки" у конфлікті, означає все глибше залучення США та їхніх сателітів до бойових дій", - додала Захарова.

Вона закликала міжнародну спільноту не ігнорувати ці "очевидні факти" й адекватно відреагувати на них.

Речниця російського МЗС вважає, що надання Україні касетних боєприпасів - це "жест розпачу" і воно "жодним чином не вплине на перебіг" загарбницької війни Росії.

Варто зазначити, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення в Україну активно використовують касетні боєприпаси, вбиваючи населення та руйнуючи території.

Що відомо про касетні боєприпаси в Україні

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну. 30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини у Женеві. Натомість того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо заявив, що з одного касетного боєприпасу ЗСУ зможуть нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. Це один із факторів, який буде деморалізувати росіян.