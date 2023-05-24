У нас є шанс закінчити війну до кінця цього року, - Ярош
Потрібно сконцентруватися над тим, щоб Новий рік ми святкували з перемогою
Про це громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, екслідер і засновник організації "Правий сектор", командувач УДА (Української добровольчої армії) Дмитро Ярош сказав у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1
"У нас є шанс закінчити війну до кінця року. Звичайно, не факт, що він 100% випаде, але шанс є, і ми можемо це зробити. Якщо цього не відбудеться до кінця року, то можливі різні варіанти. Можливий затяжний конфлікт низької інтенсивності, подібно тому, як було на Донбасі", - вважає Ярош.
За словами військовослужбовця, Україна не була готова до повномасштабної війни з Росією.
"Я б закликав наших союзників дати більше БК та більше сучасної техніки. І ми б розгромили усі ворожі механізовані та мотострілецькі дивізії й бригади. На жаль, ми не були готові до такого повномасштабного конфлікту з РФ. Наразі усім потрібно сконцентруватися над тим, щоб Новий рік ми святкували з перемогою", - наголосив Ярош.
- Валерій Залужний у вівторок, 23 травня, провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО генералом Крістофером Каволі
- Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом великої партії важких бойових танків Leopard 1A5
- На сайті міноборони Нідерландів йдеться про те, що Нідерланди виділять 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе