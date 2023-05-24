У нас є шанс закінчити війну до кінця цього року, - Ярош

Про це громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, екслідер і засновник організації "Правий сектор", командувач УДА (Української добровольчої армії) Дмитро Ярош сказав у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1

"У нас є шанс закінчити війну до кінця року. Звичайно, не факт, що він 100% випаде, але шанс є, і ми можемо це зробити. Якщо цього не відбудеться до кінця року, то можливі різні варіанти. Можливий затяжний конфлікт низької інтенсивності, подібно тому, як було на Донбасі", - вважає Ярош.

За словами військовослужбовця, Україна не була готова до повномасштабної війни з Росією.

"Я б закликав наших союзників дати більше БК та більше сучасної техніки. І ми б розгромили усі ворожі механізовані та мотострілецькі дивізії й бригади. На жаль, ми не були готові до такого повномасштабного конфлікту з РФ. Наразі усім потрібно сконцентруватися над тим, щоб Новий рік ми святкували з перемогою", - наголосив Ярош.