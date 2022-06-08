У нас ще немає візового режиму з РФ: Данілов пояснив, як пропагандистку Овсяннікову впустили в Україну
Російську пропагандистку Марину Овсяннікову впустили на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону жінок з паспортами РФ
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якби на Овсяннікову не звертали увагу, то вона б не приїжджала в Україну.
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона б і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – сказав Олексій Данілов.
- 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупиніть війну".
- 31 травня у Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ.
- 1 червня Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили.
- 4 червня Овсяннікова приїхала до Одеси.
- Центр протидії дезінформації при РНБО вважає ексредакторку російського пропагандистського Першого каналу Марину Овсяннікову агентом впливу російської пропаганди.
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