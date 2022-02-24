У НАТО заявили про розгортання додаткових сил у східній частині Альянсу

Про це йдеться на сайті НАТО.



"Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі непередбачувані обставини", – йдеться у повідомленні.



У НАТО зазначили, що разом із союзниками та партнерами доклали всіх зусиль для налагодження діалогу з Росією. Вторгнення до України показало, що "Росія обрала шлях ескалації".



У повідомленні наголошується, що дії режиму Кремля - це "серйозна загроза євроатлантичній безпеці і матиме геостратегічні наслідки".



В Альянсі запевнили, що продовжать вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників.