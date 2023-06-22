У національному прокаті частка українського кіно сягнула 27%, – гендиректорка FILM.UA Group
Генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук заявила, що нині частка українського кіно в національному бокс-офісі сягнула 27%
Про це Ярмощук розповіла агентству "Інтерфакс-Україна".
"Українська кіноіндустрія зіткнулася з найбільшими у своїй історії викликами. Війна, економічна криза, відтік спеціалістів за кордон, чимало колег-фільммейкерів змінили професію та долучилися до лав ЗСУ – усе це створило безпрецедентні труднощі. 2022 рік довів, що українська кіноіндустрія розвивається. Після початку війни український прокат відновився у червні 2022 року, і за результатами року частка українського кіно в національному бокс-офісі досягнула визначних 27%", – сказала гендиректорка FILM.UA Group.
Йдеться про частку українських релізів за перші п’ять місяців цього року, загальний бокс-офіс – 800,236 млн грн, водночас українських фільмів – 215,897 млн грн.
У 2020 році частка нашого кіно становила 6,4%.
"Зараз трохи вужчий вибір іноземного кіно, але блокбастери все одно в Україну приходять. Тому такий визначний стрибок до 27% - не випадковість, а тенденція, що люди свідомо вибирають своє кіно. Впевнена, що креативні індустрії та виробництво контенту мають стати одним зі стратегічних напрямів та завдань відбудови України", - додала Ярмощук.
Український продукт поширився й на Netflix. Раніше були доступні лише повнометражні фільми, а цьогоріч й серіали.
"Як працює Netflix? Він купує права на контент, власне, для певної території. Якщо говоримо про українські фільми, то зазвичай вони доступні лише в Україні. В рідкісних винятках Netflix купує українські фільми на більшу кількість територій. Наразі це все ще винятки", - пояснила генеральна директорка.
- 22 червня стрічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" зʼявилася на американській платформі Netflix.
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