У науковій бібліотеці університету ім. Шевченка не залишилося вікон після ракетного обстрілу центру Києва, - доцент КНУ Олещук
Петро Олещук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зазначив, що найбільше постраждали вікна та двері жовтого корпусу та частково червоного корпусу, також університетська бібліотека імені Михайла Максимовича
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Університету доведеться витрачати дуже великі ресурси на відновлення руйнувань і потрібно це якомога швидко зробити, тому що наближається зима. Значна частина університету, у першу чергу жовтого корпусу та частково червоного корпусу, також університетська бібліотека імені Михайла Максимовича, залишилася без вікон, що є досить серйозною проблемою. Вікна та двері корпусів КНУ постраждали від вибухової хвилі через те, що одна з ракет впала поруч з університетською бібліотекою. Відповідно, вікон там не залишилося, а це великий обсяг руйнувань та відповідних витрат", - зазначив доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Петро Олещук додав, що ця бібліотека одна з найбільших наукових бібліотек Києва, у якій достатньо багато цінних екземплярів книжок.
"Всі в Україні зараз зазнають проблем і КНУ ім.Т. Шевченко так само опинився в епіцентрі російської агресії. Університет оголосив акцію "Відбудуємо КНУ разом" і така інформація розповсюджується через університетські мережі, де пропонується громадянам України зробити свій внесок у відбудову вищого навчального закладу", - сказав Олещук.
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