Про це він розповів в етері Еспресо.



"Університету доведеться витрачати дуже великі ресурси на відновлення руйнувань і потрібно це якомога швидко зробити, тому що наближається зима. Значна частина університету, у першу чергу жовтого корпусу та частково червоного корпусу, також університетська бібліотека імені Михайла Максимовича, залишилася без вікон, що є досить серйозною проблемою. Вікна та двері корпусів КНУ постраждали від вибухової хвилі через те, що одна з ракет впала поруч з університетською бібліотекою. Відповідно, вікон там не залишилося, а це великий обсяг руйнувань та відповідних витрат", - зазначив доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.





Петро Олещук додав, що ця бібліотека одна з найбільших наукових бібліотек Києва, у якій достатньо багато цінних екземплярів книжок.





"Всі в Україні зараз зазнають проблем і КНУ ім.Т. Шевченко так само опинився в епіцентрі російської агресії. Університет оголосив акцію "Відбудуємо КНУ разом" і така інформація розповсюджується через університетські мережі, де пропонується громадянам України зробити свій внесок у відбудову вищого навчального закладу", - сказав Олещук.

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